Власти Киева озвучили текущую ситуацию с отоплением в городе

После очередного ночного обстрела со стороны России в Киеве сохраняются проблемы с отоплением. Актуальную ситуацию озвучил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, без тепла сейчас остаются 3,3 тысячи многоэтажных домов.

Говорится: «Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян. Водоснабжение уже восстановили».

Добавляется, что после ударов россиян и последовавших повреждений критической инфраструктуры сегодня утром в украинской столице остались без теплоснабжения около шести тысяч домов, большинство – это те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Ранее в Киеве удалось восстановить водоснабжение.