Донбасс не отдадим, нужен компромисс, — Зеленский

Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби.

«Моя позиция относительно наших территорий неизменна», — подчеркнул он.

Вместе с тем президент сообщил, что документ об американских гарантиях безопасности для Украины уже готов на 100%, осталось только подписать его.

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают конкретные даты завершения этой войны. (...) Документ готов на сто процентов. Мы ожидаем от партнеров сигнала о дате и месте его подписания. После этого он будет передан на ратификацию в Конгресс США и украинский парламент», — сообщил Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности.