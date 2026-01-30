Россия попытается активно воевать минимум до весны, — ЦПД

В феврале россияне будут пытаться усиливать давление на фронте и попытаются активно воевать минимум до весны. Об этом сообщает Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

«Враг будет пытаться усиливать давление на фронте в феврале, как на Востоке, так и на других участках, но планы россиян известны заранее и они не достигнут целей», — отметил Коваленко.

По информации руководителя ЦПД, Россия попытается активно воевать минимум до весны.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.

Публичные сигналы Москвы о готовности к «мирному урегулированию» скрывают стратегическую цель — принуждение Украины и Запада к капитуляционным условиям.