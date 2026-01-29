Все разделы

Новости > Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

Александр Панько
29.01.26 09:13
Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

Территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что публичные сигналы Москвы о готовности к «мирному урегулированию» скрывают стратегическую цель — принуждение Украины и Запада к капитуляционным условиям.

По данным ISW, главный переговорщик России Кирилл Дмитриев заявляет, что вывод украинских войск с Донбасса может стать «путем к миру».

В то же время другие высокопоставленные чиновники РФ демонстрируют другую позицию. В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов публично упоминает создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что указывает на значительно более широкие территориальные амбиции Москвы.

В ISW отмечают, что Россия параллельно продвигает политические и стратегические требования к Западу.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что любое мирное урегулирование должно устранить «коренные причины» войны — формулировка, которую Кремль традиционно использует для оправдания агрессии против Украины и давления на НАТО.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев прямо заявил, что Донбасс не является ключевым вопросом, сосредоточив внимание на темах НАТО и так называемого «украинского неонацизма».

ISW подчеркивает, что эти месседжи полностью повторяют позицию России 2021-2022 годов — требования ограничить расширение НАТО, вернуть Альянс к границам 1997 года и заменить демократическое правительство Украины на пророссийское.

Аналитики обращают внимание на публикации российских государственных и ультранационалистических медиа, в частности издания «Царьград». В этих материалах отмечается, что даже полный вывод украинских войск с Донбасса рассматривается лишь как временный этап.

Среди следующих требований России называют «денацификацию», «демилитаризацию» и полный контроль над политическим курсом Украины.

Заявления российских чиновников, ориентированные на внутреннюю аудиторию, подтверждают, что Кремль не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием. По оценке ISW, стратегическая цель России заключается в полной капитуляции Украины и изменении архитектуры безопасности Европы.

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России, посвященные возможному завершению войны.

По информации источников РБК-Украина, первый раунд носил вводный характер, а в субботу переговоры продолжились в расширенном формате. После этого стороны разделились на две подгруппы — политическую и военную.

Наибольшего прогресса удалось достичь именно в военном блоке, тогда как договоренностей по территориальным вопросам пока нет. В рамках военной подгруппы обсуждались возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание центра по координации этих процессов.

