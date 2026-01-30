Все разделы

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

Агата Кловская
30.01.26 13:10
Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

Лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что сейчас в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс. Об этом президент США заявил во время спикирования с журналистами в Белом доме.

«Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби) достигается значительный прогресс», — заявил лидер США.

Трамп также прокомментировал «энергетическое перемирие» Украины и РФ и отметил, что «очень ценит» отсутствие атак РФ на украинскую энергетику, что пока наблюдается несколько часов.

«Я сказал, что Россия временно не ведет обстрелов из-за чрезвычайно холодной погоды ... Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю ... он согласился на это. Мы очень это ценим», — подчеркнул глава Белого дома, отметив низкие температуры в Украине.

Что касается переговоров по урегулированию войны в Украине, их очередной раунд продолжится уже 1 февраля в Абу-Даби. Как заявлял госсекретарь США Марко Рубио, ожидается, что в переговорах буду участвовать только две стороны — Украина и РФ.

Напомним, Дональд Трамп накануне заявил, что договорился с главой Кремля Владимиром Путиным о том, чтобы Россия пока прекратила удары по энергетике Украины, поскольку сейчас низкие температуры, а дальше будет еще холоднее.

