На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью

Сегодня, 30 января, в Днепропетровской области временно отменен ряд поездов. Причина — ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Telegram «Укрзализныця: пригородные поезда».

В компании рассказали, что в эти сутки временно не будут курсировать следующие рейсы:

— № 6104 Синельниково-1 — Чаплино;

— № 6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный;

— № 6272 Синельниково-1 — Павлоград-1;

— № 7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда № 6583 Славгород-Южный — Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 — Запорожье-2).

Напомним, что 7 ноября 2025 года в Днепропетровской области тоже временно отменили ряд рейсов. Причиной стало затрудненное движение поездов в результате российских обстрелов.