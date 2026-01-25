Мелони посулила Трампу Нобелевскую премию мира за завершение войны в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сделала громкое заявление по поводу мира в Украине. Оно прозвучало на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Риме.

Глава правительства сказала: «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу».

Добавляется: «Я верю, что он сможет сделать разницу в достижении справедливого и прочного мира в Украине, и тогда мы, наконец, сможем выдвинуть его на Нобелевскую премию мира».

Ранее Зеленский оценил переговоры в ОАЭ.