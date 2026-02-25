Председатель Европейского совета Антониу Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС. Сделал он это во время своего визита в Киев.

Чиновник отметил: «Украина уже добилась значительного прогресса в проведении европейских реформ, даже в самых сложных условиях».

Кроме этого добавляется: «Техническая подготовка совместно с институтами ЕС продвигается хорошо, и в обозримом будущем можно ожидать существенного прогресса на пути присоединения».

