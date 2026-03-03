Жена и отец главы ГСУ СБУ Андрея Швеца владеют участками в Золоче под Киевом, - утверждает Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о получении анонимного письма с информацией о возможном состоянии семьи руководителя Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.



«Получил анонимное письмо с деталями о семье руководителя Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца. В письме речь идет о состоянии семьи Швеца», — написал Гончаренко в своем телеграмм-канале.



По словам депутата, в обращении утверждается, что сам Швец формально "не имеет ни имущества, ни авто, ни бизнеса". «Был соучредителем ООО „Правовая и экономическая безопасность“ в 2016 году, но фирма просуществовала год. Затем у него был ФЛП в сфере права с апреля по октябрь 2019-го — и тоже закрылся», — процитировал парламентарий.



В то же время в письме говорится об имуществе, оформленном на родственников. «Его жена и отец владеют двумя земельными участками в элитном коттеджном городке „Золоче“ под Киевом. Участки приобрели в октябре 2019-го, когда Швец стал исполняющим обязанности ГСУ СБУ», — отметил Гончаренко.



Отдельно депутат обратил внимание на статус назначения должностного лица. «Должность начальника ГСУ СБУ требует указа Президента и публичной декларации. Однако Швец с июля 2019 по октябрь 2023 был лишь исполняющим обязанности (и.о.), назначенный внутренним приказом экс-главы СБУ Бакановым, без указа Зеленского и, что самое главное, без обязанности подавать публичную декларацию. Только в октябре 2023-го его назначили полноценно указом», - подчеркнул народный депутат.



Гончаренко также напомнил, что ранее журналисты проекта Схемы обнародовали расследование по вероятному состоянию семьи Швеца.



«В то же время мы очень ждем господина Швеца на заседании ВСК 9 марта, где он мог бы подтвердить или опровергнуть информацию из этого письма. Мы бы очень хотели услышать его позицию! – добавил парламентарий.