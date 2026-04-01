Стармер неожиданно наехал на Израиль и Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал ряд жестких заявлений. Обрушился с критикой на Израиль и президента США Дональда Трампа

Политик сказал: «Мы призываем к срочному включению Ливана в перемирие. Движение «Хезболла» должно разоружиться, но я также уверен, что удары Израиля неправильны. Они приводят к разрушительным гуманитарным последствиям и ввергают Ливан в кризис, поэтому бомбардировки должны прекратиться немедленно».

Кроме этого британец отреагировал на слова американского лидера об уничтожении Иранской цивилизации: «Это было неправильно. Угрозы гражданскому населению Ирана – это неправильно. Надо помнить, что речь идет о гражданских лицах. Я никогда бы не стал использовать подобные слова и выражения».

