Президент Хорватии уверяет, что не собирается нападать на Сербию

Президент Хорватии Зоран Миланович ответил на обвинения своего сербского коллеги Александра Вучича. Говорит, что его страна не собирается нападать на соседей.

Ранее политик сказал, что из-за этих слов не может пригласить сербского лидера на региональный саммит процесса Брдо-Бриони и мероприятие переносится на неопределенное время.

Он отметил: «Увы, президент Сербии перестарался и поставил меня как принимающую сторону в неразрешимое положение. Не хочу напрягаться и объяснять, что Хорватия не будет нападать на Сербию, а он упорно говорит это все время».

Отмечается: «В политике, как и в человеческих отношениях слова должны иметь какое-то значение».

