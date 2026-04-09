Британцы опровергли популярным миф о кофе и чае

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании опровергли популярным миф о кофе и чае. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление этих напитков вовсе не приводит к хронической бессоннице и не сокращает продолжительность сна.

В ходе опыта ученые применили метод менделевской рандомизации, который представляет собой анализ генетических данных, позволяющий отделить влияние привычек от биологических эффектов.

Специалисты проанализировали данные сотен тысяч человек из биобанков, включая UK Biobank, и выявили гены, связанные с потреблением кофеина и скоростью его метаболизма.

Оказалось, что люди с генетической склонностью пить больше кофе реже испытывают дневную сонливость и реже спят днем. Но, в то же время, у них не увеличивается риск бессонницы и не уменьшается продолжительность ночного сна.

Такой же эффект наблюдался у людей с быстрым метаболизмом кофеина: они легче просыпаются и меньше нуждаются в дневном отдыхе.

Британцы объясняют это тем, что кофеин быстрее выводится из организма и не мешает естественным процессам засыпания вечером.

Была выявлена и обратная связь: люди с «совиным» хронотипом генетически склонны потреблять меньше кофеина.

Резюмируется, что бессонницу, которую часто связывают с кофе, скорее вызывают сопутствующие факторы образа жизни, а не сам кофеин.

Ранее корейцы поведали об уникальной пользе какао-порошка.