Названы главные фавориты следующих выборов президента США

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Вet365 дали свой прогноз на следующие выборы президента США. Составили список основных фаворитов.

Главные претенденты на этот пост – нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс и губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, на которых ставят 4,5 к 1.

Далее в списке следуют действующий государственный секретарь Марко Рубио (7,5 к1), член Палаты представителей демократка Александрия Окасио-Кортес (15 к 1) и губернатор Пенсильвании демократ Джош Шапиро (26 к 1).

Шансы бывшего вице-президента Камалы Харрис оцениваются как 34 к 1.

На детей Дональда Трампа – Иванку Трамп и Дональда Трампа-младшего – ставят 36 к 1 и 41 к 1 соответственно.

Вероятность победы Мишель Обамы и одиозного журналиста Такера Карлсона оценивается как 51 к 1.

Напомним, что выборы следующего американского лидера должны состояться 7 ноября 2028-го года.

Ранее Вэнс намекнул, что может уйти из политики.