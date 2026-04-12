Христос Воскрес! Православные празднуют Пасху

В Украине православные верующие отметили один из главных христианских праздников — Пасху. Торжественные богослужения прошли в храмах по всей стране в ночь с субботы на воскресенье, собрав тысячи прихожан.

Традиционно праздничные литургии начались поздно вечером и продолжались до утра. Верующие приносили в храмы пасхальные корзины с куличами, яйцами, сыром и другими угощениями для освящения. После службы люди поздравляли друг друга словами «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!».

Несмотря на сложную ситуацию в стране, многие украинцы нашли возможность посетить церковь и провести этот день в кругу семьи. В ряде регионов были усилены меры безопасности, однако это не помешало проведению богослужений.

Пасха символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и является временем надежды, обновления и духовного единения. В этот день украинцы также традиционно собираются за праздничным столом, делятся пасхальными блюдами и поддерживают друг друга.

Представители духовенства призвали верующих сохранять веру, взаимную поддержку и единство, особенно в непростые времена для страны.