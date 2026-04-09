В прошлом марте в Украине ускорилась инфляция

Государственная служба статистики Украины сообщила нерадостную новость. Оказывается, в прошлом марте рост потребительских цен в нашей стране ускорился до 1,7% с 1% в феврале и 0,7% в январе текущего года.

В марте прошлого года рост цен также составил 1,7%, поэтому в годовом выражении инфляция по итогам марта этого года выросла до 7,9% с 7,6% по итогам февраля и 7,4% по итогам января.

В минувшем месяце базовая инфляция выросла до 1,5% с 0,7% в феврале и 0,4% в январе.

Указывается, что, с учетом того, что в марте 2025-го года базовая инфляция составляла 1,4%, в годовом выражении она незначительно выросла до 7,1% с 7% по итогам февраля и января.

