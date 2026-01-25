Все разделы

В Киеве удалось восстановить водоснабжение

В Киеве удалось восстановить водоснабжение

Александр Панько
24.01.26 18:41
219
В Киеве удалось восстановить водоснабжение

В Киеве удалось восстановить водоснабжение на левом берегу после ночной атаки россиян. Об этом информирует «Киевводоканал».

Впрочем, как напомнили жителям высоток, на верхние этажи вода подается отдельными подкачивающими насосами, которые могут не работать из-за отключений электроэнергии.

В связи с этим, отмечается, что на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в данном районе услуга уже восстановлена.

Также информируется, что специалисты восстановили водоснабжение почти всей правобережной части города. Сейчас понижено давление водоснабжения только в Печерском районе.

Указывается: «В ближайшее время  системы водоснабжения города полностью будут работать в нормальном режиме».

Ранее Кличко оценил ситуацию в Киеве после очередного российского удара.

