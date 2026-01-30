Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Известный украинский банкир Александр Адарич погиб в Милане при загадочных обстоятельствах, — La Repubblica

Известный украинский банкир Александр Адарич погиб в Милане при загадочных обстоятельствах, — La Repubblica

Агата Кловская
30.01.26 15:21
143
Известный украинский банкир Александр Адарич погиб в Милане при загадочных обстоятельствах, — La Repubblica

В элитном районе Милана при загадочных обстоятельствах погиб известный украинский банкир — 54-летний Александр Адарич. Об этом сообщает La Repubblica.

Адарич выпал из окна пятиэтажного дома на улице Нерино. Тело мужчины нашли 23 января во дворе возле дома.

По предварительным данным, он выпал с четвертого этажа, однако полиция рассматривает версию возможного убийства.

Видеокамеры зафиксировали двух людей, которые покинули здание после падения. Следователи пытаются установить их личности.

По свидетельству консьержа, кто-то был в доме после падения и на английском спросил «что случилось?», после чего ушел.

Александр Адарич был украинцем с двойным гражданством (Украина и Румыния) и бывшим банкиром с большим опытом в финансовом секторе, в частности как президент Fidobank и других банковских структур — до 2008 г. он занимал должность главы правления «Укрсиббанка», после возглавлял инвестиционный фонд «АС Рост».

По разным источникам, он попадал в списки топ-менеджеров и имел интересы в бизнес-структурах из Луксембурга и других стран.

Документы с его фотографиями, но с разными именами, были найдены в комнате, что затруднило идентификацию личности.

Инспекторы проверяют, не были ли совершены насильственные действия до момента смерти. Экспертиза должна выяснить, был ли Адарич уже мертвым до падения из окна.

Пока что дело рассматривается как потенциальное умышленное убийство, в том числе с инсценировкой суицида.

Тэги: Италия, Милан, Александр Адарич

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.01.26 16:46

Хегсет не поедет на ключевую встречу министров обороны НАТО, — Politico

30.01.26 16:24

Трамп предостерег Британию и Канаду от торговых сделок с Китаем

30.01.26 15:47

Генсек ООН отверг попытки РФ оправдать захват Крыма и Донбасса

30.01.26 14:53

Россия попытается активно воевать минимум до весны, — ЦПД

30.01.26 14:38

Трампу представили новые варианты ударов по Ирану, — NYT

30.01.26 14:19

Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину

30.01.26 13:45

Недельный мораторий на удары по Украине может быть выгоден России, — ISW

30.01.26 13:30

Зеленский дал задание министру обороны разобраться с бусификацией

30.01.26 13:18

На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью

30.01.26 14:19

Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину

30.01.26 13:10

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

30.01.26 12:57

По Украине распространяется волна массовых «минирований»

30.01.26 12:50

Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву

30.01.26 10:47

Зеленский пригласил Путина в Киев

30.01.26 09:32

Трамп договорился с Путиным об энергетическом перемирии – Зеленский отреагировал

29.01.26 13:18

Общее количество жертв Украины и России в войне — почти 1,8 миллиона, — NYT

29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

29.01.26 10:19

Украина не будет принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от Трампа, — The Telegraph

29.01.26 09:13

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

24.01.26 19:08

Жертвой ДТП в Харьковской области стал крошечный ребенок

24.01.26 18:41

В Киеве удалось восстановить водоснабжение

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

24.01.26 19:13

Орбан уверяет, что ЕС уже готов отправить свои войска в Украину

26.01.26 15:42

Донбасс не отдадим, нужен компромисс, — Зеленский

24.01.26 18:52

Власти Киева озвучили текущую ситуацию с отоплением в городе

24.01.26 17:55

Кличко оценил ситуацию в Киеве после очередного российского удара

24.01.26 18:12

Мелони посулила Трампу Нобелевскую премию мира за завершение войны в Украине

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди