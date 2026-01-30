Трамп предостерег Британию и Канаду от торговых сделок с Китаем

Президент США Дональд Трамп предостерег Великобританию и Канаду от заключения новых деловых соглашений с Китаем после того, как лидеры обеих стран посетили в январе Пекин для углубления связей со второй экономикой мира. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для них это очень опасно», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о поездке премьера Кира Стармера, которая ознаменовала потепление в отношениях между Британией и Китаем.

Следом он сразу высказался о Канаде, утверждая, что у этой страны ситуация еще хуже.

«Для каналы вести бизнес с Китаем еще опаснее. У каналы дела идут плохо. Дела идут очень плохо, и нельзя рассматривать Китай как решение проблемы», — заявил президент США на премьере документального фильма о первой леди Мелании Трамп.

Критика Трампа прозвучала спустя несколько часов после встречи Стармера с главой КНР Си Цзиньпином и достижении прогресса в обеспечении более широкого доступа британских компаний на китайские рынки.

В пятницу в Пекине Стармер заявил лидерам бизнеса, что у него состоялись «очень теплые» встречи с Си Цзиньпином, которые обеспечили ожидаемый «уровень взаимодействия».

Он высоко оценил соглашения о безвизовом режиме и снижении пошлин на виски, назвав их «действительно важным шагом, который символизирует то, что мы делаем в рамках этих отношений».

Правительство Великобритании днем ранее заявило, что Китай смягчит правила для британских туристов и деловых путешественников, разрешив им въезд в страну без визы на срок менее 30 дней. Этот шаг сделает Британию на равных с такими же странами, как Австралия, Франция, Германия, Италия и Япония.

Визит Стармера — это первая подобная поездка британского премьер-министра за 8 лет, а его цель — восстановить отношения, подорванные спорами по самым разным вопросам, от Гонконга до шпионажа.

Его поездка состоялась после визита канадского премьера Марка Карни, который отменил ранее введенные пошлины на китайские электромобили, сравняв их с американскими.

Стармер в свою очередь настаивает на том, что Британия может сотрудничать с Си, не нанося ущерба «особым отношениям» с США, даже несмотря на то, что его призыв к взаимодействию с Китаем подорвать усилия Вашингтона по ограничению глобального влияния Китая.

Напомним, 24 января Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на все канадские товары, если страна заключит торговую сделку с Китаем.