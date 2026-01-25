Жертвой ДТП в Харьковской области стал крошечный ребенок

Утром в субботу, 24 января, около города Берестин в Харьковской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что на трассе Берестин – Полтава 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

Увы, в результате этого телесные повреждения получили пассажиры автомобиля – 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

При этом двухмесячный ребенок от полученных травм скончался.

Отмечается, что на месте трагедии работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники экстренных служб.

Резюмируется, что по данному факту следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

