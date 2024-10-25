Тайсон Фьюри рассказал, готов ли к реваншу с Александром Усиком

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу второго боя с Александром Усиком.
Британец рассказал, что он не готов к реваншу.
Напомним, Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу второго боя с Александром Усиком.
Британец рассказал, что он не готов к реваншу.
Напомним, Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.
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