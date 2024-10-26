Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов

НАТО, КНДР и компромиссы: Путин сделал ряд резонансных заявлений по Украине
Путин рассказал о «секретном предложении» от Украины
Маск может быть посредником сделки Трампа и Путина по Украине, — WSJ
Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО
Лукашенко объяснил нападение Путина на Киев из Беларуси
Семь стран блокируют приглашение Украины в НАТО, — Politico
Война в Украине может перерасти в Третью Мировую войну, — The Telegraph
Украина получит $20 млрд от США
В очередном населенном пункте на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию
Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели