Кремль озвучил дикую «мирную инициативу» Путина

В Кремле вновь заговорил о мирных переговорах с Украиной. Однако озвучили при этом дикие условия.

О них рассказал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Российская позиция хорошо понятна, ее изложил Владимир Путин, если вы помните, это было летом этого года».

Он добавил: «Там как раз говорят о том, что украинцы должны оставить российские территории, включая российскую территорию, то есть новые регионы Российской Федерации. Это был набор условий, которые озвучил президент, точнее это была его мирная инициатива».

Ранее СМИ описали план Трампа по Украине.