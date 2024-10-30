Украинцы массово болеют коронавирусом, гриппом и ОРВИ – актуальная статистика

Население Украины продолжает болеть коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Министерство здравоохранения приводит статистику за прошлую неделю, 21-27 октября.

Всего в нашей стране заболели 124 109 человек, среди них 76 689 детей.

Были госпитализированы 2 644 пациента, в том числе 1 567 детей.

Среди заболевших, нуждавшихся в медицинской помощи в больнице, 360 пациентов с COVID-19.

При этом указывается на то, что в Тернопольской и Черновицкой областях зарегистрировано незначительное превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ.

Информируется, что с начала текущего эпидсезона коронавирусом, гриппом и ОРВИ заболели 476 738 людей, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Добавляется, что смерти в результате осложнений гриппа пока не зарегистрированы, однако было зафиксировано 35 летальных исходов вследствие осложнений коронавируса.

Резюмируется, что на конец прошлой недели против гриппа уже вакцинировались 50 226 человек.

Ранее мы писали, что в Украине фиксируется очередной всплеск коронавируса.