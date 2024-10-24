Раскрыта тайна молодости иммунной системы

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США раскрыли тайну молодости иммунной системы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что секрет заключается в сохранении баланса между врожденными и адаптивными иммунными клетками.

Говорится, что по мере старения организм начинает вырабатывать больше врожденных иммунных клеток, что связано с развитием многих заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

Указывается, что нежелательные иммунные клетки представляют собой подмножество стволовых.

Поясняется, что, в отличие от обычных клеток, выполняющих строго определенные функции в организме, стволовые обладают возможностью приобретения в ходе развития специализации.

Опыты, проведенные на мышах, выявили, что скорость старения иммунной системы различна даже у особей с одинаковыми генетическими характеристиками.

Оказалось, что у грызунов с замедленным старением сохранялся баланс между врожденными и адаптивными клетками.

Сообщается, что клетки врожденного иммунитета характеризуются низкой специфичностью распознавания антигенов.

Добавляется, что они присутствуют в организме с рождения и являются первой линией защиты от инфекций.

Информируется, что адаптивные клетки развиваются после воздействия патогенна – они отвечают за формирование иммунологической памяти, которая повышает эффективность иммунной защиты при повторной встрече с опасностью.

С помощью технологии редактирования генов CRISPR исследователи сумели изменить стволовые клетки крови мышей так, чтобы они производили больше адаптивных клеток, тем самым восстановив баланс иммунной системы и продлив ее молодость.

Отмечается, что аналогичная процедура может быть эффективной и для людей.

Резюмируется, что результаты исследования обладают значительным потенциалом для борьбы с возрастными заболеваниями, такими как миелоидная лейкемия и иммунодефицит.

Ранее был создан спрей для улучшения свойств памяти и снижения тревожности.