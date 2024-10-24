Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Раскрыта тайна молодости иммунной системы

Раскрыта тайна молодости иммунной системы

Агата Кловская
24.10.24 15:30
96
Раскрыта тайна молодости иммунной системы

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США раскрыли тайну молодости иммунной системы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что секрет заключается в сохранении баланса между врожденными и адаптивными иммунными клетками.

Говорится, что по мере старения организм начинает вырабатывать больше врожденных иммунных клеток, что связано с развитием многих заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

Указывается, что нежелательные иммунные клетки представляют собой подмножество стволовых.

Поясняется, что, в отличие от обычных клеток, выполняющих строго определенные функции в организме, стволовые обладают возможностью приобретения в ходе развития специализации.

Опыты, проведенные на мышах, выявили, что скорость старения иммунной системы различна даже у особей с одинаковыми генетическими характеристиками.

Оказалось, что у грызунов с замедленным старением сохранялся баланс между врожденными и адаптивными клетками.

Сообщается, что клетки врожденного иммунитета характеризуются низкой специфичностью распознавания антигенов.

Добавляется, что они присутствуют в организме с рождения и являются первой линией защиты от инфекций.

Информируется, что адаптивные клетки развиваются после воздействия патогенна – они отвечают за формирование иммунологической памяти, которая повышает эффективность иммунной защиты при повторной встрече с опасностью.

С помощью технологии редактирования генов CRISPR исследователи сумели изменить стволовые клетки крови мышей так, чтобы они производили больше адаптивных клеток, тем самым восстановив баланс иммунной системы и продлив ее молодость.

Отмечается, что аналогичная процедура может быть эффективной и для людей.

Резюмируется, что результаты исследования обладают значительным потенциалом для борьбы с возрастными заболеваниями, такими как миелоидная лейкемия и иммунодефицит.

Ранее был создан спрей для улучшения свойств памяти и снижения тревожности.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

16.10.24 13:34

Информационная атака на «Фраза.ЮА»: кому прищемило хвост наше издание? /обновлено/

Автор: «Фраза»

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.10.24 15:34

Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с внуком

24.10.24 15:00

Президент Палестины резко наехал на Израиль

24.10.24 14:53

Синоптики объявили повышенную опасность в Украине из-за тумана

24.10.24 14:52

Путин делает ставку, что войска КНДР отвоюют Курскую область, — FT

24.10.24 14:22

Франция озвучила условие вступления Украины в НАТО

24.10.24 14:16

Vespa orientalis: выявлено существо с самой высокой устойчивостью к алкоголю

24.10.24 14:16

Сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА

24.10.24 13:26

Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира

24.10.24 13:12

Американцы доказали, что колесо изобрели в Карпатах

24.10.24 12:45

Семь стран блокируют приглашение Украины в НАТО, — Politico

24.10.24 11:24

Война в Украине может перерасти в Третью Мировую войну, — The Telegraph

24.10.24 10:22

Украина получит $20 млрд от США

24.10.24 09:54

В очередном населенном пункте на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию

23.10.24 14:22

Центральную МСЭК планируют ликвидировать до конца недели

23.10.24 13:14

Из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза

23.10.24 09:18

Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК

23.10.24 09:05

Костин уходит с поста Генпрокурора после скандалов с МСЭК

22.10.24 13:23

США в ООН сказали, когда в Украине может закончиться война

22.10.24 09:41

Харрис заявила, что Путин будет в Киеве, если Трамп станет президентом США

18.10.24 13:36

В США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО

17.10.24 16:39

Итальянцы рассказали, какой вид ходьбы помогает похудеть

18.10.24 10:29

Буданов спрогнозировал, когда военные КНДР зайдут в Украину

19.10.24 13:23

Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины

18.10.24 10:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 675 800 солдат

21.10.24 15:51

Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, — Politico

18.10.24 16:31

Китай уверяет, что не дает оружие ни Украине, ни России

18.10.24 15:10

Цены на нефть возобновили свой рост

18.10.24 13:58

НАПК выявило незаконное обогащение сотрудника СБУ Андрея Носача?

18.10.24 13:43

Байден сделал важное заявление по поводу поддержки Украины зимой

Фото и Видео
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира
КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский
КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский
В США вертолет врезался в радиовышку – погибли люди
В США вертолет врезался в радиовышку – погибли люди
Замри (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Замри (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Тертулиана Лустоза: историк-трансгендер показал студентам свой зад
Тертулиана Лустоза: историк-трансгендер показал студентам свой зад
Дюна: Пророчество (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Дюна: Пророчество (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Ai-Da: картину, написанную роботом, впервые выставили на аукцион
Ai-Da: картину, написанную роботом, впервые выставили на аукцион
Появилось видео смертельного крушения автобуса в Турции
Появилось видео смертельного крушения автобуса в Турции
Жертвами ДТП в Винницкой области стали шесть человек
Жертвами ДТП в Винницкой области стали шесть человек
Президент Сербии засветился на футболе с флагом России
Президент Сербии засветился на футболе с флагом России
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.