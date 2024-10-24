Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира

Когда план победы Украины будет реализован, Россию можно будет увидеть на саммите мира. Тогда также можно будет говорить о реализации формулы мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на третьем парламентском саммите Крымской платформы.

«Когда и если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что план победы Украины рассчитан на то, чтобы лишить Россию альтернатив, на которые она рассчитывает, кроме справедливого мира.

Как объяснил президент, первый пункт плана — это геополитика и приглашение Украины в НАТО, второй — оборона, третий — сдерживание РФ. Четвертый пункт украинского плана предусматривает экономическое сотрудничество, пятый — безопасность.

«Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это. То есть надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции», — добавил глава государства.

Напомним, Украина готовит документ с условиями для справедливого завершения войны с Россией. Работа над ним будет завершена в ноябре.