НАТО, КНДР и компромиссы: Путин сделал ряд резонансных заявлений по Украине

Президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений по Украине. Затронул ряд тем.

Так, он прокомментировал желание нашей страны стать членом НАТО: «Нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечивать свою безопасность, с НАТО, без НАТО. Ну, пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе, а, может быть, и прежде всего, для них самих».

Кроме этого российский лидер раскритиковал действия властей нашей страны: «Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать».

Прокомментировал политик и военное сотрудничество с КНДР: «Вопрос оказания взаимной военной помощи это дело России и КНДР, только этим странам решать, ограничиться ли только учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или применять что-то. Статья четвертая есть, как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями».

Оценил Владимир Путин и вероятность завершения войны: «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. И, без всяких сомнений, никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет».

В то же время, он признался: «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого».

Ранее Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО.