Запад не остановил «союз зла» России и КНДР, последствия будут глобальными, — The Hill

Запад ничего не сделал, чтобы помешали альянсу Северной Кореи иРоссии. Это будет иметь большие и долговременные последствия, пишет в колонке для The Hill Джозеф Боско — нерезидент Института корейско-американских исследований, член консультативного совета Глобального тайваньского института.

Введение северокорейских войск на оккупированную Россией территорию Украины и их возможное развертывание вблизи Курска свидетельствует о том, что Москва и Пхеньян больше не различают оборону и наступление, грубо нарушая международное право. Российско-северокорейский альянс, на котором настаивает Ким Чен Ын, ссылается на статью 51 Устава ООН, которая обосновывает вмешательство Северной Кореи как якобы акт самообороны. Однако это положение защищает лишь право на оборону для государства, на которое напали. Поэтому попытки обосновать агрессию Северной Кореи и России против Украины являются ошибочными и противоречат основным международным принципам, сформированным после Второй мировой войны.

Представитель по национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что северокорейские войска, если они будут использованы против Украины, автоматически станут законными военными целями. Министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что участие Северной Кореи может повлечь серьезные последствия за пределами войны в Украине, в частности для Индо-Тихоокеанского региона.

В ответ на вмешательство Северной Кореи в войну, Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия для поддержки Украины. Сеул также допускает возможность направления своих войск, если конфликт приобретет более широкие масштабы. Таким образом, Украина может стать новой ареной для возобновления Корейской войны, что усложнит и без того тяжелую ситуацию.

На фоне этого обострения, антиамериканские альянсы, включая партнерство между Россией и Китаем, а также длительное сотрудничество Китая и Северной Кореи, приобретают новую значимость. Китай, Северная Корея, Иран и Россия в течение последних месяцев предоставляли Москве оружие, боеприпасы и поддержку, а Северная Корея стала первой страной, которая направила свои войска для поддержки российских сил.

В условиях обострения конфликта между Израилем и Ираном, роста напряженности из-за вторжения России в Украину, а также возможных угроз со стороны Китая в отношении Тайваня, американская система безопасности оказывается перегруженной. Однако внешняя политика США, в частности в лице лидеров страны, остается малоприоритетной темой.

В условиях растущего давления новый «союз зла» может подготовить очередные угрозы для демократических стран мира.

Напомним, Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием.