Демограф рассказал, сколько человек останется в Украине после войны

После завершения войны в Украине население может снизиться примерно до 30 миллионов человек. Об этом рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью РБК-Украина.

«Знаете, нам все планы надо строить не на 52 миллиона и даже не на 42 миллиона человек. А признать и откровенно сказать, что у нас в стране после войны будет проживать примерно 30 миллионов человек», — поделился эксперт.

Демограф считает, что экономику страны нужно планировать именно под такую численность населения. Он добавил, что необходимо внедрять меры демографической политики, чтобы улучшить ситуацию.

«А если строить планы с учетом того прошлого, которого у нас уже никогда не будет — это уже не то. Нам нужно стартовать с новой отметки, планировать свое развитие, исходя из новых реалий», — подчеркнул Гладун.

Согласно опросам, за границей планируют остаться около 25% украинских беженцев, поделился эксперт. Еще 30-40% людей заявили, что собираются вернуться домой.

Гладун призвал Министерство иностранных дел и общественные организации обратить внимание на тех украинцев, которые еще не уверены в том, собираются ли они возвращаться. Он уверен, что с такими людьми нужно поддерживать контакт и помогать им.

На возвращение украинцев домой не нужно выделять много средств, считает эксперт. По его словам, необходимо показать, что жители Украины, которые остались в стране и вносили свой вклад в развитие экономики, не хуже тех, кто выехал за границу.

Гладун отметил, что в первую очередь нужно помогать украинцам, которые больше всего пострадали от войны. В частности, он упомянул людей, чьи дома были разрушены: «В нашей стране примерно более 4 миллионов ВПЛ. То есть это люди, которые бросили свое жилье, но не уехали за границу, а остались здесь. И они тоже работают на нашу экономику».

Напомним, стало известно, сколько украинцев проживает на подконтрольных Киеву территориях.