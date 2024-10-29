Стало известно, когда в «Резерв+» можно будет оформить отсрочку от мобилизации

В начале ноября 2024 года в Украине станет доступна новая услуга — онлайн-оформление отсрочки от призыва на военную службу через платформу «Резерв+». Об этом сообщила в Facebook заместитель министерства обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В комментарии на Facebook Черногоренко сообщила о новом функционале платформы «Резерв+». Это сообщение было ответом на вопрос пользователя, который поинтересовался, когда будет доступен «обещанный релиз».

Черногоренко подтвердила, что функционал станет доступным в течение первых десяти дней ноября 2024 года. Она отметила, что благодаря усилиям программистов граждане смогут подавать заявления на отсрочку от службы без необходимости личных контактов с ТЦК. Весь процесс будет осуществляться через удобный онлайн-инструмент на платформе «Резерв+», что значительно упростит процедуру и ускорит получение решения по отсрочке.

Напомним, в Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации.