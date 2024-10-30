Фицо уверен, что Россия не нападет на ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российским СМИ. Сделал громкое заявление.

Так, политик сказал, что Россия не станет нападать на ЕС.

Он отметил: «Кто же поверит в то, что российская армия будет продолжать свой путь через Украину дальше в Европу, если в СМИ уже два года создается картина, что российская армия проигрывает по всем фронтам».

Глава правительства добавил: «Нет никакой рациональной подоплеки в том, что Россия заинтересована в конфликте со всем миром. Зачем? Если нам нужно работать всем вместе, мы должны существовать все вместе. Но при этом надо понимать, что, как и Украина, Россия тоже нуждается в собственных гарантиях безопасности. Я это очень хорошо понимаю и еще раз повторяю, что я знаю, почему в феврале 2022-го года возник этот конфликт».

Ранее Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю.