В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

Правительство Украины намерено ужесточить требования для отнесения предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования сотрудников от мобилизации. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

Такое решение может быть принято после завершения аудита решений о присвоении предприятиям статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Аудит проводится для предприятий, получивших этот статус после 31 мая 2024 года.

В частности, может быть увеличен размер средней зарплаты на предприятии для отнесения его к категории критически важного. Сейчас он должен быть не меньше среднего показателя по региону. Но есть вариант установления единого минимального уровня по всей территории страны. Пока, по информации издания, есть предложение установить минимальный предел в 19-20 тысяч гривен в месяц.

Сейчас критерии критичности определяют отраслевые министерства и ОВА, которые устанавливают их финальный перечень. По информации источника издания, в некоторых регионах уже зафиксированы нарушения в присвоении статуса критических. В частности, в Киеве, где таких критериев порядка 50, а также Львовской, Сумской, Хмельницкой и Одесской областях.

По словам источника, в ближайшее время может быть введена норма согласования критериев критичности с Минобороны и Минэкономики. «Сейчас как раз прорабатывается вариант, что отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики», — сказал собеседник издания. Основные нарушения по формированию критериев определения критичности предприятий выявлены в ОВА, которые их и формируют.

Кроме того, все предприятия, получившие статус критически важных с июня, будут дополнительно проверены на справедливость его получения и действия. Некоторые предприятия после получения такого статуса, снижают заявленную зарплату или резко увеличивают число сотрудников.

«Это означает, что когда они подавались на получения статуса критического предприятия, они указали зарплату среднюю по региону. Но потом они перешли на минималку. Это означает прямой обман государства», — сказал собеседник в подтверждение того, что пересмотр решений о критичности предприятий необходимо проверить.

Если будут обнаружены нарушения или манипуляции, такого статуса предприятия могут лишиться.

«Если будут основания, предприятия могут лишиться статуса критично важного», — сказал собеседник, знакомый с процессом проведения проверки.

Напомним, Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля.