Байден грязно унизил сторонников Трампа

Действующий президент США Джо Байден грязно унизил сторонников республиканца Дональда Трампа. Произошло это в эфире американской НКО Voto Latino, которая агитирует молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах и быть более вовлеченными в политику.

Политик отреагировал на слова комика Тони Хинчклиффа, который на митинге Дональда Трампа назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов».

Глава государства сказал: «Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, так это его сторонники».

Он добавил, что пуэрториканцы, которых он знает это хорошие и порядочные люди, а самого оппонента обвинил в демонизации латиноамериканцев.

Разразился скандал.

Позже Белый дом сообщил, что Джо Байден охарактеризовал так риторику ненависти на митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.

Высказался и республиканец: «Вы должны его простить. Он не ведает, что говорит».

Ранее СМИ описали план Трампа по Украине.