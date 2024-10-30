В первом законе Ньютона нашли ошибку

Профессор философии Политехнического университета Виргинии в США Дэниел Хук сообщил о том, что нашел ошибку в формулировке первого закона английского ученого Исаака Ньютона. Уверяется, что он был неправильно переведен с латыни на английский более трехсот лет назад.

Сообщается, что первый закон движения Ньютона в переводе традиционно подается в такой формулировке: «Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила».

Но, как информирует ученый, союз nisi quatenus из оригинала не следует переводить как unless (если), так как речь идет про «более сильный и общий принцип», ограничивающий движение всех тел.

Предлагается перефразировать первый закон следующим образом: «Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил», а также как «Тела ускоряются только силой».

Американец уверен, что большую часть времени данный труд в среде англоязычных ученых читали не в оригинале, а именно в английском переводе.

Примечательно, что сам Исаак Ньютон первый перевод с ошибкой не видел, так как он появился уже после его смерти.

Ранее японцы выяснили, как сперматозоиды «обманывают» третий закон движения Ньютона.