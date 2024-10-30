В Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России

Военным, которые КНДР направила в Российскую Федерацию, в основном около 20 лет. Некоторые из них — подростки. Об этом говорится в отчете разведки Южной Кореи.

По данным Южной Кореи, северокорейские войска в России в основном состоят из молодых людей младше 20 лет, а некоторые из них находятся в подростковом возрасте.

«Их боевые возможности не следует недооценивать, поскольку они уже прошли базовую боевую подготовку как «штурмовой корпус. Боевые возможности солдат, которые не сталкивались с особенностями современной войны, например российско-украинской, могут быть неизвестны», — говорится в сообщении.

В разведке Южной Кореи отметили, что это первый случай, когда северокорейские военные были развернуты за границей для ведения боевых действий, и это отличная возможность понять их возможности.

«Мы рассмотрим все меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности и будем консультироваться с украинской стороной», — заявили в ведомстве.

Напомним, дезертиры из КНДР стремятся служить в Украине.