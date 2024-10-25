В Украине завершается сбор урожая: ключевые показатели

В Украине уже подходит к концу сбор урожая. Об этом поведал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга.

По его словам, на сегодняшний день собрано 90% всех сельскохозяйственных культур, а урожай сои достиг рекордного показателя в шесть миллионов тонн.

Сказано: «Пшеница, ячмень, рожь, овес зернобобовые собраны уже полностью. Кукуруза собрана на 67%. Также полностью собран рапс, на 95% собран подсолнечник и соя».

Добавляется, что урожай пшеницы остался на уровне с предыдущим годом – более 22 миллионов тонн.

Также было собрано около шести миллионов тонн ячменя и рапса.

Кроме этого, в Украине собрали 10 миллионов тонн подсолнечника, ожидается 24 миллиона тонн кукурузы.

Резюмируется: «Это хорошие цифры, но снижение с предыдущим годом все же есть».

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