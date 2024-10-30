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Новости > Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

Александр Панько
30.10.24 10:38
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Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

После холодной войны США вывезли почти все тактические боеголовки из Европы, оставив около 100 в пяти европейских странах-союзниках. И после этого Вашингтон уменьшил акцент на ядерном оружии в целом, инвестируя в сдерживание за счет преимущества в обычных вооружениях. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Это превосходство в обычных вооружениях привело к изменению ситуации, сложившейся во время холодной войны. Теперь именно Россия слабее в неядерных вооружениях, в то время как в Украине на карту поставлено больше, чем в США», — подчеркнул он.

Зато Россия, Китай и КНДР имеют другую позицию в этом вопросе. КНР стремительными темпами наращивает свою армию, флот и военно-воздушные силы. Кроме того, Пекин работает над увеличением ядерного арсенала, хотя и знает, что может проиграть США в войне за Тайвань.

Что касается Северной Кореи, то у Пхеньяна нет шансов в обычной войне против объединенных сил Южной Кореи и США. И лидер КНДР Ким Чен Ын должен понимать, что поражение будет означать его собственную смерть, пишет обозреватель.

«Отсюда и бряцание ядерным оружием со стороны Путина после его вторжения в 2022 году. Так же и Ким, который буквально на днях снова предупредил, что Северная Корея „без колебаний применит все имеющиеся у нее ударные силы, включая ядерное оружие“, если ее суверенитет будет нарушен. Доктрина Кима также включает „неожиданную вторую миссию“, которую эксперты толкуют как возможное превентивное применение», — говорится в колонке Андреаса Клута.

При этом Китай понять сложнее. Это единственная страна, которая вскоре может сравняться с США в обычных вооруженных силах, особенно когда боевые действия происходят в ее собственных водах и вокруг них. Военно-морской флот Китая уже является крупнейшим по количеству кораблей. К тому же, КНР — единственное в мире государство, которое имеет давнюю политику не применять ядерное оружие первым.

Но несмотря на это, Китай быстро наращивает и диверсифицирует свои ядерные запасы и технологии запуска. В запасах страны уже насчитывается 500 боеголовок, и Пекин планирует удвоить это количество к 2030 году. В следующем же десятилетии КНР стремится достичь паритета с США и Россией в следующем десятилетии: «Одной из целей, похоже, является возможность использовать ядерное оружие в конфликте с США в отношении Тайваня, не опасаясь, что Вашингтон может нанести удар и уничтожить остальной китайский арсенал».

Показательно, что Китай, Россия и Северная Корея инвестируют в тактические боеголовки и ракеты, которые сейчас играют лишь незначительную роль в расходах США. Россия имеет примерно в 10 раз больше таких вооружений по сравнению со Штатами. Это свидетельствует о том, что Россия хочет иметь возможность запустить одну бомбу, чтобы шокировать Америку и заставить ее отступить, а затем, в случае обычного контрудара США по российским войскам, сбросить другие. В худшем случае Россия и, возможно, Северная Корея могут объединиться, чтобы испытать США сразу в двух местах, пишет колумнист.

Очевидным ответом США на такие тенденции было бы массированное наращивание тактических ядерных вооружений. Но это опасно: эксперты опасаются, что наличие большего количества «малых» бомб может запутать противников и создать соблазн применить боеголовки, исходя из иллюзии, что дальнейшей эскалацией можно будет рационально управлять. Это почти наверняка невозможно, подчеркивает обозреватель: «После любого запуска враг должен будет в течение нескольких минут решить, будет ли удар обычным, ядерным, но ограниченным, или ядерным и экзистенциальным. Это будет определять его ответ. Это безумие».

Для Белого дома и Пентагона не существует хороших решений по этим потрясающим опасностям, отмечает Клут. Это не просто вопрос выбора между тем, чтобы строить больше ядерных боеголовок, демонстрировать «силу», и тем, чтобы не прибегать к эскалации, надеяться на контроль над вооружениями. Оба пути имеют свои риски.

«И все же есть основания для надежды. Ни одна страна не хочет первой применить ядерное оружие. Лидеры сделают это только тогда, когда будут опасаться, что их собственный режим или жизнь окажутся под угрозой. Когда США сталкиваются с такими противниками — более слабыми, но ядерно вооруженными — они должны вести ограниченные войны, с минимальными, а не сокрушительными победами, и без всяких разговоров о смене режима. Возможно, контринтуитивно. Но разумно», — резюмировал Андреас Клут.

Напомним, альянс России, КНДР, Ирана и Китая приближает кошмарный сценарий.

Тэги: Китай, Россия, КНДР, ядерный потенциал

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