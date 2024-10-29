В Аргентине обрушился гигантский отель

В ночь на вторник, 29 октября, в аргентинском муниципалитете Вилья-Хесель столичной провинции Буэнос-Айрес произошло громкое ЧП. Тут обрушилось десятиэтажное здание, в котором находился отель Dubrovnik.

Сейчас спасателями ведется работа по расчистке завалов для спасения людей.

Местные власти говорят, что на момент обрушения в отеле находились семь-девять человек, в том числе рабочие, которые занимались несогласованным с муниципалитетом строительством.

Ранее мы писали, что пустующие храмы Европы превращают в танцполы и рестораны.