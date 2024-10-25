Глава Кремля Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Украины некое предложение для России, которое теперь передал в Москву. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Что именно предложили кремлевскому лидеру, он не сказал.

«Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по безопасности объектов атомной энергетики», — сказал он.

Путин, по его словам, был готов согласиться с предложением, но обнародование президентом Украины Владимиром Зеленским Плана победы, перечеркнуло возможность переговоров.

Напомним, Умеров раскрыл результаты тайных переговоров с РФ в 2022 году.