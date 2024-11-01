Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти

В испанском автономном сообществе Валенсия продолжает быстро расти число жертв жуткого наводнения. Свежие данные приводят местные власти.

Говорится, что подтверждена гибель уже 202 людей.

Накануне вечером говорилось о 158 жертвах стихии.

Так же как минимум 250 человек считаются пропавшими без вести.

Стоит напомнить, что сильные дожди и грозы обрушились на регион в середине этой недели.

Нагрянувшая стихия нанесла огромный ущерб дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более шестидесяти дорог.

К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.

Ранее жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей.