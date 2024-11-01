Британцы назвали слово 2024-го года

Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал слово 2024-го года. Им стало прилагательное brat.

Указывается, что оно буквально недавно приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения.

Британцы говорят: «Слово brat, новое определение которого было дано в этом году, как «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением».

Добавляется, что brat стало одним из самых обсуждаемых слов этого года благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX с таким названием.

Информируется, что это прилагательное стало не просто наименованием музыкального альбома, а и культурным феноменом и образом жизни, вдохновленным рейв-культурой и характеризующимся отсутствием серьезности, непостоянностью и неряшливостью.

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