США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по силам КНДР в Украине, — конгрессмен

США и НАТО должны рассмотреть возможность нападения «непосредственно на северокорейские войска». В случае, если они будут воевать на стороне РФ в Украине. Такое мнение высказал глава комитета по разведке Палаты представителей США, конгрессмен Майк Тернер, пишет «Голос Америки».

По его словам, участие в войне против Украины войск КНДР должно стать красной линией для США и НАТО, поскольку Россия не должна «открывать сезон» на безнаказанные удары по Украине и приглашать для этого иностранные войска.

«Я считаю, что США и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они в Украине, и которые атакуют ее», — сказал он.

По словам Тернера, северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну.

«И я считаю, что в интересах НАТО и Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее», — отметил сенатор.

Напомним, Зеленский рассказал, когда произойдет боевое столкновение солдат КНДР с ВСУ.