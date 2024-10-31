Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»

Ради мира Украина предлагает только те идеи, которые реально помогут этому. Уже известны контуры встречи в формате «Рамштайн». Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время обращения.

По его словам, Украина всегда предлагает только то, что реально поможет достичь подлинного мира. В частности, не устает это объяснять, в частности, нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим.

«Также уже видим и контуры встречи в формате „Рамштайн“, которая состоится в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира.