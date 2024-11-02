Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Легенда Минобороны Вячеслав Шаповалов, который прославился «яйцами за 17 грн» и закупкой некачественной формы для ВСУ, был ключевой, но далеко не единственной фигурой, замешанной в этих коррупционных скандалах.

Вкратце напомним, что в сентябре прошлого года на фоне шумихи в СМИ министр Резников по-тихому ушел в отставку, а главными козлами отпущения назначили его зама Шаповалова и директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.

Наши источники, близкие к ходу расследования, сообщают, что в масштабную коррупционную схему оказались вовлечены еще несколько сотрудников структурных подразделений МОУ и его подрядчиков.

А именно:

Зарицкий Алексей Анатольевич – начальник Главного управления имущества и ресурсов (ГУМР); Яворский Виталий Викторович – заместитель начальника ГУМР; Лисовский Юрий Иванович – заместитель начальника ГУМР; Федорчук Ярослав Иванович – заместитель начальника управления подготовки и проведения закупок по направлению оперативного, технического и медицинского обеспечения Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов; Гребеник Наталья Петровна – начальник отдела подготовки и проведения закупок по направлению оперативного, технического и медицинского обеспечения Департамента госзакупок; Гриценко Максим Сергеевич – начальник управления по осуществлению контроля Департамента госзакупок; Мазай Ольга Павловна – главный специалист отдела подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения Департамента госзакупок; Осипенко Сергей Валерьевич – главный специалист Департамента госзакупок; Фидина Александр Петрович – и.о. начальника Центрального управления контроля качества; Вдовиченко Геннадий Павлович – начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, Малай Денис Васильевич – заместитель коменданта Ивано-Франковской комендатуры военных сообщений Командования сил логистики ВСУ; Кудрицкий Александр Леонидович – заместитель директора ООО «Научно-инженерный центр испытаний изделий и материалов защиты»; Божко Жанна Николаевна – директор ООО «Нідел Стрім»; Туманян Владислав Александрович – директором ООО «ТЛА КИЇВ».

По версии следствия, все вышеперечисленные организовали и реализовали заключение заведомо убыточных для государства контрактов о поставке товаров, средств индивидуальной защиты и продуктов питания для нужд ВСУ по завышенным ценам, низкого качества и со 100% предоплатой.

В итоге данные лица подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 426-1 (Превышение должностных полномочий в условиях военного положения), ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (Растрата), ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ) УК Украины.

Поскольку санкции по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Растрата в особо крупных размерах или организованной группой) предусматривает обязательную конфискацию имущества, для отслеживания активов, полученных незаконным путем, правоохранительные органы намерены задействовать Камденскую межведомственную сеть по вопросам возврата активов (CARIN) для получения информации о зарубежных объектах движимого/недвижимого имущества и банковских лицевых счетах подозреваемых.

Поиск планируется вести в следующих странах:

Болгария

Германия

Италия

Латвия

Люксембург

Румыния

ОАЭ

Польша

Словакия

Словения

Турция

Финляндия

Франция

Чехия

По материалам Антикоррупционной правды