В Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочек

Бета-тест онлайн-отсрочок начался в приложении Резерв+. В тестировании могут участвовать три категории граждан, сообщает Министерство обороны Украины.

В тестировании могут участвовать:

— многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;

— люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;

— студенты и аспиранты, получающие последовательное образование.

Ведомство отмечает, что для предоставления услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в Резерв+.

Система сама проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

«Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца», — заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, стало известно, когда в «Резерв+» можно будет оформить отсрочку от мобилизации.