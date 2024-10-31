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Новости > Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира

Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира

Агата Кловская
31.10.24 09:26
198
Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира

Российский диктатор Владимир Путин не хочет принимать участие в саммите мира. Он не знает, что ему делать после завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для представителей ведущих СМИ стран Северной Европы.

Глава государства подчеркнул, что Украину необходимо усилить перед любыми переговорами.

По его словам, Киев готов, чтобы Россия приняла участие во втором саммите мира, но для этого должен быть мирный план. Также необходим план по привлечению стран Глобального Юга.

Зеленский заверил, что Украина готова дополнять свой план пунктами, которые предложат Китай, Бразилия и другие страны, если такие пункты будут основаны на Уставе ООН и помогут остановить боевые действия.

«Мы готовы, мы очень открыты. Но, когда они услышали, что я готов, они сказали, что Украина хочет только свой план. Нет», — добавил он.

Как отметил президент, Киев в любом случае подготовит мирный план в ноябре и, если будут пропозиции от других стран, то может быть создан совместный план.

«Если они (страны Глобального Юга) хотят пригласить Путина, хорошо, пусть пригласят. Но есть одна вещь. Он не хочет, потому что не знает, что делать после этой войны, что он будет делать дальше. У нас есть наш план, но у него — свой собственный план», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть Россию на саммите мира.

Тэги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Саммит мира

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