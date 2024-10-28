Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре

Синоптики поведали, какой будет погода в ноябре. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что средняя месячная температура воздуха в нашей стране будет в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме.

Добавляется, что лишь на востоке и юго-востоке Украины температурный режим несколько выше нормы.

Указывается также, что в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляет 8-13 градусов.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 34-77 мм /в Карпатах местами 100 мм/, что в пределах нормы.

Резюмируется: «Ноябрь – пора предзимья, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения - в основном в первой декаде ноября».

Ранее мы писали, что в ближайшие дни Украину накроет похолодание – прогноз синоптиков.