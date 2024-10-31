Названо число украинцев, забронированных от мобилизации

Министр экономики Украины Юлию Свириденко рассказала, сколько граждан нашей страны были забронированы от мобилизации. Ее слова цитирует издание Forbes.

По ее словам, это 906 тысяч человек.

Говорится: «На пике у нас было 950 тысяч уникальных забронированных. Когда появилось бронирование через «Дію», в определенный момент статистика выросла до 1,049 миллионов человек, но это из-за удваивания, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде».

Чиновница отмечает, что следует добавить прозрачность и систематизировать процесс, чтобы бронирование получали только те, кто действительно имеет на это право.

Добавляется, что правительство рассматривает возможность изменить процедуры бронирования, например, предоставить приоритетный критерий по заработной плате.

Информируется также, что существуют компании, которые при подаче на признание критически важными предприятиями указали среднюю зарплату по региону, а затем перешли на минимальную.

Подобные действия Юлия Свириденко назвала манипуляциями.

Резюмируется: «Это сигнал, что следует ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданский администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы получающие бронирование платили всю зарплату официально».

Ранее в Украине приостановили бронирование через Дію.