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Новости > Стало известно, как работает пострадавший после российского обстрела «Охматдет»

Стало известно, как работает пострадавший после российского обстрела «Охматдет»

Агата Кловская
01.11.24 14:08
170
Стало известно, как работает пострадавший после российского обстрела «Охматдет»

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, как работает киевская детская больница «Охматдет», которая пострадала после российского обстрела. Чиновник выступил в Верховной Раде.

По его словам, «Охматдет» полностью готов к работе в осенне-зимний период, первоочередные противоаварийные работы по подготовке клиники к зиме выполнены.

Было сказано: «17 октября «Охматдет» подписал договор на проведение первоочередных противоаварийных работ, которые позволят обеспечить функционирование медучреждения в осенне-зимний период. Сегодня эти работы выполнены уже. Сегодня медучреждение полностью готово к работе в осенне-зимний период».

Также говорится, что тендер на проведение этих работ был прозрачным и по его результатам удалось сэкономить два миллиона гривен.

Министр рассказал, что в «Охматдете» подготовили медицинское задание для восстановления старого хирургического корпуса и это медицинское задание в настоящее время передано во Всемирный банк, который готов взяться за полное восстановление этого корпуса.

Ранее в ВОЗ подсчитали количество атак РФ на медсистему Украины.

Тэги: Киев, общество, здоровье, война, Охматдет, новости Украины

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