Американский военный заявил, что инопланетный разум таки существует

Полковник армии США в отставке Карл Нелл сделал сенсационное заявление. Прозвучало оно на конференции Института новой парадигмы, сообщает издание Daily Star.

Военный говорит, что инопланетный разум таки существует, более того – он взаимодействует с людьми.

Было сказано: «Нечеловеческий разум существует, нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на этой планете. Это абсолютная правда и такое взаимодействие не является новым. Я знаю это лично».

В то же время, американец не стал комментировать свое взаимодействие с какими-либо инопланетными формами жизни.

При этом Карл Нелл добавил, что во Вселенной множество звезд старше Солнца на пять миллиардов лет, что достаточно для развития цивилизаций на других планетах.

Ранее в Пентагоне сделали неожиданное заявление по поводу НЛО.