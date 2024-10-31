Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд

Город Покровск, расположенный в Донецкой области, будет полностью закрыт. Однако там все еще остается около 12 тысяч человек. Об этом заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, Покровск будет полностью заблокирован на въезде и выезде с целью обороны. Также он посоветовал людям эвакуироваться к блокированию города. Добряк отметил, что в настоящее время Силы обороны уже перекрывают окрестности города.

Также уже известно, что российские оккупанты сейчас в 6 километрах от одной из окрестностей Покровска. Добряк рассказал, что в городе все остается 11 900 жителей, из них 55 — это дети.

«Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева», — заметил он.

Он напомнил, что в городе 60% абонентов с энергоснабжением, однако в Покровской общине уже больше месяца нет света в шести населенных пунктах и городе Родинском. Пока нет возможности его восстановить.

Напомним, с 5 сентября эвакуационные поезда больше не курсируют из Покровска.